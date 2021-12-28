3 آلاف درهم غرامة عدم ارتداء الكمامة في دبي

المصدر: البيان

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بناء على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اعتمدت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، الإجراءات والتدابير الوقائية الخاصة باحتفالات رأس السنة في الإمارة.

واعتمد سمو رئيس اللجنة خلال الاجتماع الإجراءات الواجب اتباعها خلال احتفالات رأس السنة في دبي، والتي يشكل عدم الالتزام بها مخالفة صريحة للقانون، حيث سيتم توقيع غرامة قدرها 3000 درهم لكل مخالف لا يلتزم بارتداء الكمامة.

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