شرطة أبوظبي تبحث التعاون مع جمعية الإمارات للصم

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكدت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية اهتمامها بتقديم الخدمات المتميزة لأصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع. وكان اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، التقى بمكتبه مصبح سعيد النيادي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للصم، وسالمة حمد التميمي، رئيس قسم الإعاقة السمعية بمركز العين التابع لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وتم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون المشترك وتطلعات فئة الصم للخمسين المقبلة.

حرص

وأكد مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، حرص شرطة أبوظبي على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بالارتقاء بكل الخدمات المقدمة لهذه الفئة من اختبار وتقييم مزاولي مهنة مترجم لغة الإشارة، وتنفيذ الدورات لأصحاب الهمم من منتسبي شرطة أبوظبي وتوفير مترجم لغة الإشارة لتسهيل عملية التواصل وتوفير احتياجاتهم.

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