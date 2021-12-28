رئيس المجلس الاقتصادي للاتحاد الأفريقي يشيد بتشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في الدولة

المصدر: وام

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هنأ أبوذر المنا رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي للاتحاد الأفريقي سعادة مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان على الثقة العالية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بتكليفه برئاسة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في وقت يتطلع فيه العالم لدولة الإمارات لمواصلة دورها الريادي في العمل الإنساني حول العالم ويراقب تصدرها مؤشرات التنمية البشرية.

وقال: "إن دوركم سيكون أساسيا في المساهمة البناءة في الحفاظ على تلك المكتسبات وحماية وترقية حقوق الإنسان وطنيا وإقليميا ودوليا".

وأعرب عن خالص تهانيه لأعضاء الهيئة المشهود لهم بالكفاءة والتفاني في أروقة العمل الحقوقي والإنساني في المنابر الأممية والدولية والإقليمية ..مؤكدا استعداد المجلس للتعاون مع الهيئة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في كافة جوانبها الفنية والاستراتيجية والدبلوماسية.

من جهته أعرب سعادة مقصود كروز عن شكره وتقديره لرئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي للاتحاد الأفريقي على دعمه لإنجاح جهود الهيئة في مجال حقوق الإنسان ليس على المستوى المحلي فقط وإنما عربيا وإقليميا ودوليا.

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