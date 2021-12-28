"دبي للثقافة" تعلن عن ساعات الدوام الرسمي الجديدة

المصدر: وام

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أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" عن ساعات الدوام الرسمي الجديدة ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 3 يناير 2022، لتنسجم مع نظام العمل الأسبوعي الذي تم اعتماده مؤخراً، على صعيد الدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة.

وستكون ساعات العمل الرسمي في مقرّ دبي للثقافة من الساعة 7:30 صباحاً حتى الساعة 3:30 مساءً، وذلك من الاثنين إلى الخميس، ومن الساعة 7:30 صباحاً حتى الساعة 12:00 مساءً يوم الجمعة.

وعلى صعيد جميع فروع مكتبات دبي العامة، ستمتد ساعات الدوام الرسمي من الساعة 8:00 صباحاً حتى الساعة 8:00 مساءً، من الأحد إلى الخميس، ومن الساعة 8:00 صباحاً حتى الساعة 12:00 مساءً، يوم الجمعة.

في حين ستصبح ساعات الدوام الرسمي في المتاحف التخصصية /متحف المسكوكات ومتحف الشاعر العقيلي/ من الساعة 8:00 صباحاً حتى الساعة 3:00 مساءً، من الاثنين إلى الخميس، ومن الساعة 8:00 صباحاً حتى الساعة 11:30 صباحاً، يوم الجمعة.

وأكدت الهيئة أنه لن يطرأ أي تغيير يذكر على ساعات الدوام الرسمي في كل من متحفي الاتحاد والشندغة، لتستمر على ما هي عليه، من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 8:00 مساءً، من السبت إلى الجمعة، مع الإشارة إلى أنّ متحف الشندغة يغلق أبوابه أمام الزوار يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

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