الوطني للأرصاد: فرصة لسقوط الأمطار غداً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً إلى غائم أحياناً، مع احتمال سقوط أمطار على الجزر وبعض المناطق الشرقية والساحلية، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مع السحب.

وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط ويضطرب أحياناً مع السحب ويحدث المد الأول عند الساعة 09:01 والمد الثاني عند الساعة 21:03 والجزر الأول عند الساعة 15:44 والجزر الثاني عند الساعة 02:41 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط ويضطرب أحياناً مع السحب ..ويحدث المد الأول عند الساعة 18:45 والمد الثاني عند الساعة 05:16 والجزر الاول عند الساعة 11:55 والجزر الثاني عند الساعة 23:34.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 26 17 80 30

دبي 27 18 70 25

الشارقة 27 16 75 35

عجمان 28 18 80 35

أم القيوين 27 15 80 30

رأس الخيمة 26 17 75 35

الفجيرة 27 19 80 40

العين 27 15 80 30

ليوا 27 15 85 35

الرويس 25 17 85 35

السلع 25 18 90 35

دلما 24 20 85 35

طنب الكبرى 26 22 85 25

طنب الصغرى 26 22 85 25

أبو موسى 26 21 85 25

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