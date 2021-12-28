غرفة دبي تعلن ساعات العمل الأسبوعية الجديدة

المصدر: وام

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أعلنت غرفة دبي اليوم عن تعديل نظام العمل الأسبوعي في مقرها الرئيسي وفروعها المنتشرة في دبي وذلك بدءا من يوم الإثنين الموافق 3 يناير 2022 وذلك تماشيا مع توجه الإمارة لمواكبة رؤية دولة الإمارات لتعزيز موقعها في التنافسية العالمية في قطاعات الاقتصاد والأعمال وترسيخ موقعها على خريطة العالم الاقتصادية.

وبموجب نظام العمل الأسبوعي الجديد للغرفة ستوفر الغرفة خدماتها إلى أعضائها وعملائها من الاثنين إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة الـ 5 مساء ويوم الجمعة من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا مما يوفر مرونة وسهولة للعملاء والأعضاء في إنجاز وتسريع معاملاتهم.

وتوفر الغرفة مجموعة واسعة من الخدمات التي تلبي متطلبات واحتياجات مجتمع الأعمال والقطاع الخاص والتي تشمل العضوية وشهادات المنشأ والتصديقات بالإضافة إلى الخدمات المرتبطة بمبادرات الغرفة المتنوعة مثل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال وعلامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات وغيرها من مبادرات الغرفة.

وتمتلك الغرفة منظومة متكاملة من الخدمات الذكية والإلكترونية تصل إلى أكثر من 50 خدمة إلكترونية وذكية والتي تغطي كافة احتياجات ومتطلبات مجتمع الأعمال وتمكن المستثمرين من إنجاز جميع معاملاتهم عن بعد بيسر وسهولة ووفق أرقى المعايير والممارسات العالمية.

وتشمل الخدمات الذكية التي توفرها الغرفة معاملات إصدار شهادات المنشأ والتصديقات وخدمات العضوية وخدمة الدراسات والأبحاث والتقارير الأعمال والخدمات القانونية وإصدار دفتر الإدخال المؤقت للبضائع وعلامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للشركات والتصنيف الائتماني وخدمات مجموعات ومجالس الأعمال بالإضافة إلى الخدمات المتاحة للهيئات الاقتصادية والمهنية.

وتشمل الخدمات الذكية التفصيلية التي توفرها الغرفة في خدمة العضوية إصدار وتجديد وتعديل العضوية وخدمة الإدخال المؤقت للبضائع التي تشمل إصدار وتعديل وإصدار بدل فاقد وبديل لدفتر الإدخال المؤقت وتشمل خدمات شهادة المنشأ إصدار وتعديل وإصدار نسخة إضافية لشهادة المنشأ في حين تشمل الخدمات القانونية الوساطة والمعلومات القانونية.

وتشمل خدمة الدراسات إصدار التقارير والبحوث والدراسات ورسائل التوصية والتعريف وغيرها أما خدمات التراخيص والتصاريح فتشمل تصريح وترخيص وتجديد مجالس ومجموعات الأعمال وتشمل خدمات التصديقات التصديق على التوقيع والأختام وصورة طبق الأصل.

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