وزارة تنمية المجتمع تنظم عرس الخمسين الجماعي لــ 50 شاباً في أبوظبي

المصدر: البيان

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تزامناً مع احتفالات ومبادرات عام الخمسين ، نظمت وزارة تنمية المجتمع، عرساً جماعياً لــ 50 شاباً مواطناً حظي برعاية مجموعة المسعود، وأقيم في قصر الامارات بأبوظبي، بحضور سعادة ناصر إسماعيل الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية بالوزارة، وسعادة مسعود أحمد المسعود -رئيس مجلس الإدارة لمجموعة المسعود ،ونائب رئيس مجلس الإدارة سعادة أحمد رحمة المسعود وأعضاء مجلس الإدارة ، إضافة إلى حضور عدد من المسؤولين وأقارب وذوي العرسان.

و يأتي هذا العرس الجماعي في إطار رؤية الوزارة لتجسيد المسؤولية المجتمعية وترسيخ الشراكة المجتمعية الفاعلة مع كافة الجهات وبالاخص القطاع الخاص، سعياً منها لدعم تنظيم الأعراس الجماعية للشباب المقبلين على الزواج، وهو ما يترجم الحرص على تشجيع زواج المواطنين من المواطنات، وذلك أحد الأهداف المهمة التي تؤكد عليها الأعراس الجماعية.

وبهذه المناسبة؛ هنأ سعادة ناصر إسماعيل الشباب المشاركين في العرس الجماعي، متمنياً لهم السعادة والتوفيق في تكوين أسر جديدة ورعايتها والمحافظة على كيانها واستقرارها.

وثمن سعادته مبادرة مجموعة المسعود لتنظيم هذا العرس الجماعي وحرصها على تعزيز الشراكة المجتمعية ودورها الفاعل في دعم عجلة التنمية الاجتماعية في الدولة واستقرار الأسرة الإماراتية من خلال رعايتهم العرس الجماعي .

وقال سعادته إن وزارة تنمية المجتمع حريصة على تنظيم المزيد من الأعراس الجماعية سنوياً في مختلف إمارات الدولة، بما يترجم قيم التكافل والمبادئ التي رسّخها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبما يدعم رؤية القيادة والحكومة لتحقيق أسرة مستقرة في مجتمع متلاحم، وضمان جودة حياة أفضل للجميع، لاسيما لدى الشباب المقبلين على بناء أسرة جديدة، مؤكداً أهمية الشراكة والتعاون لدعم الأعراس الجماعية التي تحرص الوزارة على تنظيمها والتشجيع على المشاركة فيها، لما لها من دور محوري في دعم استقرار وترابط وتماسك الأسرة.

من جهته قال سعادة مسعود أحمد المسعود رئيس مجلس إدارة مجموعة المسعود أنه " يشرّفنا أن نكون في مقدمة الداعمين للعرس الجماعي لعدد خمسين من أبناء وبنات الوطن في إمارة أبوظبي، والتي تدعم مسيرة بناء وطنٍ بات في صدارة الأمم.

وقال سعادته يأتي تنظيم العرس الجماعي لخمسين عريساً تماشياً مع نهج دولتنا بتخفيف أعباء الزواج عن كاهل شبابنا الذين يواصلون الوفاء للتقاليد الإماراتية الأصيلة، من خلال توثيق التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي، إيماناً بأهمية الأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية لبناء مجتمع متلاحم ومتعاضد ومتكامل تسوده السعادة والرخاء. ونتطلع إلى أن نكون جزءاً من الجهود الوطنية الداعمة للأعراس الجماعية التي تتماشى مع توجيهات القيادة الحكيمة في توفير السبل الضامنة للشباب لتأسيس أسر مستقرة تمثل النواة الحقيقية لبناء نسيج اجتماعي متماسك، ومحافظ على تقاليده العريقة. كما نجدّد التزامنا في "مجموعة المسعود" بدعم ثقافة الأعراس الجماعية التي تحمل أبعاداً إنسانية واجتماعية إيجابية للغاية، كونها تجسّد روح التكافل والتعاضد والتآخي، مع حث أبناء الوطن على الاحتفاء بجوهر الزواج بعيداً عن الإسراف والتبذير ضمن أجواء من الألفة والتلاحم."



بدوره أكد أحمد سالمين – الرئيس التنفيذي للخدمات الحكومية في مجموعة المسعود دعم مجموعة المسعود لتنظيم العرس الجماعي لـ50 شاباً مواطناً يعكس التزامنا بالشراكة المجتمعية والمسؤولية الوطنية لتعزيز فكرة الأعراس الجماعية نظراً لأهمية دورها في خفض التكاليف المادية التي تقع على كاهل الشباب في بداية حياتهم الزوجية، وتسهيل بناء أسرة جديدة قادرة على مواصلة حياتها بسعادة واستقرار. وأضاف أن المساهمة دعم الأعراس الجماعية تعكس مبادئ التعاون والتسامح في المجتمع، وتعزز الولاء والانتماء للوطن.



الجدير بالذكر أن وزارة تنمية المجتمع تحرص سنوياً على إقامة الأعراس الجماعية في مختلف إمارات ومناطق الدولة، تأكيداً لنهج وتجربة الأعراس الجماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تمثل ظاهرة وطنية يُحتذى بها في تكريس مبادئ وتقاليد أصيلة في المجتمع، والمساهمة في خفض تكاليف الزواج لمصلحة بناء أسر مستقرة، قادرة على المشاركة والبناء في مسيرة التنمية الاجتماعية التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات، كما تحث الوزارة مجتمع دولة الإمارات من مؤسسات القطاع الخاص والأفراد لدعم الأعراس الجماعية التي من شأنها تعزيز وتحقيق استقرار وسعادة الأسرة الإماراتية.

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