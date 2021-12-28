تحديث إجراءات الدخول إلى أبوظبي

المصدر: البيان

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أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي عن تحديث إجراءات الدخول إلى الإمارة من داخل الدولة، واعتمدت تطبيق شرط حالة المرور الأخضر للمطعمين ونتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف لغير المطعمين.

واعتباراً من يوم الخميس، الموافق 30 ديسمبر 2021، بالإضافة إلى استخدام أجهزة المسح بتقنية نظام EDE المعتمدة على التكنولوجيا المتطورة لرصد الحالات المحتمل إصابتها بفيروس كوفيد-19، يتم تطبيق شروط جديدة تعزيزاً للإجراءات الاحترازية وحفاظاً على الصحة العامة.

وبموجب هذا التحديث، يتوجب إبراز حالة "المرور الأخضر" على تطبيق الحصن بالنسبة للفئات التي حصلت على التطعيم وإظهار نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف PCR، لم يمضِ على استلامها أكثر من 96 ساعة، بالنسبة للفئات غير المُطعمة.

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