تعاونية الاتحاد تطلق حملة "النداء الأخير" بنسبة خصومات تصل إلى 90%

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت تعاونية الاتحاد أكبر التعاونيات الاستهلاكية بالدولة عن رصدها مبلغ 10 ملايين درهم للحملة الترويجية التي خصصتها لنهاية العام 2021 بعنوان "النداء الأخير"والتي تستمر لمدة 3 أيام ابتداءً من يوم غد الأربعاء لتخفيض أسعار أكثر من 10 ألف منتج بنسبة خصومات تصل لغاية 90% في جميع فروعها ومراكزها التجارية ومتجرها الإلكتروني الذكي، ويأتي ذلك ضمن أهدافها الاستراتيجية الرامية لتنفيذ برامج تسوق جاذبة وذات قيمة عالية تعود بالنفع على المساهمين والمستهلكين، إضافة إلى دعم وخدمة المجتمع بما يتوافق مع أهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية.

وتفصيلاً، قال الدكتور سهيل البستكي مدير إدارة السعادة والتسويق في تعاونية الاتحاد، إن التعاونية نفذت عشرات الحملات الترويجية خلال عام 2021 شملت تخفيضات على آلاف المنتجات، إذ أنها ما زالت تقدم أسعار تنافسية من خلال الاستمرار في العروض الترويجية والخصومات وتوفير السلع بجودة عالية وبأسعار منافسة، موضحاً أن ذلك يأتي بهدف المساهمة في تخفيف العبء على المستهلكين من المواطنين والمقيمين بالدولة.

وبين البستكي بأن حملة "النداء الأخير" تنطلق يوم الأربعاء الموافق 29 ديسمبر وتنتهي في 31 ديسمبر2021، لمدة 3 أيام، حيث تشمل الحملة خصومات تصل لغاية 90% على 10 آلاف منتج غذائي وغير غذائي في فروع التعاونية كافة وعلى متجرها الإلكتروني الذكي، بهدف تلبية احتياجات ومتطلبات المستهلكين وتعظيم الفائدة لهم، مشيراً إلى أن هذه الحملة تصب في مصلحة المستهلك، كون التخفيضات تشمل أهم السلع الأساسية، ومنها الأرز والزيوت واللحوم والحلويات، كذلك الخضار والفواكه، علاوة على الأجهزة الكهربائية والمنزلية.

وأشار إلى أن التعاونية في نهاية كل عام تطلق حملة تخفيضات كبرى ليستفيد منها أكبر عدد من المستهلكين والمتسوقين، حيث رصدت لحملة النداء الأخير 10 ملايين درهم لتخفيض المنتجات المختارة، داعياً جميع فئات المجتمع إلى زيارة فروع التعاونية وتطبيق المتجر الإلكتروني الذكي خلال فترة الحملة المحددة والاستفادة من الخصومات على المنتجات المتنوعة التي تسعدهم وتدخل السرور إلى قلوبهم.

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