أبوظبي تحدّث شروط إقامة المناسبات المجتمعية والأعراس

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي تحديث شروط دخول حفلات الأعراس والمناسبات المجتمعية في الأماكن المغلقة والمفتوحة، علي أن يتم بدء العمل بها اعتباراً من أمس 27 ديسمبر الجاري.

وقالت الدائرة، في تعميم حصلت «البيان» على نسخة منه، إنه يتوجّب على جميع المنشآت الفندقية والسياحية ومنظمي الفعاليات وملاك القاعات الالتزام بتطبيق التعليمات المحدثة.

وذكرت الدائرة انه بالنسبة للفعاليات في الأماكن المغلقة والقاعات الداخلية، فيجب تشغيل الموقع بطاقة لا تتجاوز 60% من السعة الاستيعابية، على ألا يتجاوز عدد الحضور 50 شخصا.

وأشارت الدائرة إلى انه بالنسبة للفعاليات في الأماكن المفتوحة والقاعات الخارجية فيجب تشغيل الموقع بطاقة لا تتجاوز 60% من السعة الاستيعابية، على ألا يتجاوز عدد الحضور 150 شخصاً.

وشددت الدائرة على ضرورة الالتزام بنظام المرور الأخضر، وإبراز نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف «PCR» لا تتجاوز مدتها 48 ساعة، ومراعاة الالتزام بارتداء الكمام وإجراءات التباعد الاجتماعي.

وأكدت الدائرة بأنه سيتم تفتيش المنشآت الفندقية والسياحية وأيضا القاعات من قبل مفتشيها للتحقق من الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات داعية إلى التقيد بالتعليمات تفادياً للإجراءات القانونية التي ستتخذ بشأن المخالفين وفق التشريعات النافذة.

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