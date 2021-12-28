الإمارات وأوغندا تبحثان التعاون في مجالات العمل

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بحث معالي الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين مع بيتي أمبي أنغوم وزيرة النوع الاجتماعي والعمل والتنمية الاجتماعية في جمهورية أوغندا سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مجالات العمل.

واستعرض معالي الدكتور عبد الرحمن العور خلال اللقاء الذي عقد مؤخراً في ديوان الوزارة في أبوظبي التشريعات الجديدة لسوق العمل في الدولة وسياسات ومبادرات استقطاب الخبرات والمواهب العالمية والمحافظة عليها.

وأشادت الوزيرة الأوغندية بالتطور الذي تشهده دولة الإمارات في مختلف المجالات التنموية وأشادت في الوقت نفسه بتشريعات سوق العمل في الدولة ودورها في حفظ حقوق العمال وعبرت عن تطلعها لمزيد من التعاون بين البلدين في الفترة المقبلة.

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