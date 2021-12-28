مجموعة «في بي إس» تدعم برنامج «نافس» لتعزيز التوطين

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت مجموعة «في بي إس» للرعاية الصحية، اعتزامها توسيع نطاق برنامجها لتنمية واستقطاب المواهب الإماراتية، بهدف توفير المزيد من الفرص المهنية لمواطني الدولة، وذلك في إطار دعم ومشاركة المجموعة في برنامج «نافس»، لتعزيز التوطين في القطاع الخاص.

وأشارت المجموعة إلى وضع خطة لخلق مزيد من الفرص المواهب والكفاءات من المهنيين الإماراتيين العاملين بالقطاع الصحي والطبي، مؤكدة أن الكوادر الوطنية تمتلك قدرة عالية، ومميزات كبيرة، لتعزيز مساهمتها في القطاع الخاص بصفة عامة، والقطاع الصحي بصفة خاصة.

ومن أجل تحقيق هذا الهدف، عقدت مجموعة «في بي إس» اجتماعاً مفتوحاً للمهنيين الإماراتيين في مستشفى برجيل في أبوظبي، بحضور فريق الإدارة العليا لمجموعة «في بي إس»، والموظفين الإماراتيين بالمجموعة، للاستماع إلى تجاربهم، والبحث عن اقتراحاتهم في جعل وظائف القطاع الخاص أكثر جاذبية للمواطنين الإماراتيين المؤهلين مهنياً.

كما حضر الاجتماع طلاب الطب الذين يتلقون تدريبهم ضمن المرافق الطبية التابعة لمجموعة «في بي إس» .

وقال غنام المزروعي الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: «لقد كان موظفو الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية لدينا في طليعة المعركة ضد كوفيد 19، الذين اعتبرهم المجتمع بكامله أبطالاً، كانعكاس لدورهم الحيوي».

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