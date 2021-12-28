هطول أمطار وبرد على الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: وام

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أوضح المركز الوطني للأرصاد أن الدولة تتأثر بامتداد منخفض جوي علوي ممتد من الغرب يتزامن معه امتداد منخفض سطحي من الجنوب الغربي تصاحبه رياح جنوبية شرقية دافئة ورطبة مع استمرار تدفق السحب من الغرب باتجاه الدولة.

وأضاف فى تقرير عن الحالة الجوية أن الطقس من يوم الخميس إلى السبت سيكون غائما جزئيا إلى غائم مع فرصة تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق، خاصة الشمالية والشرقية والساحلية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة.

أما من الأحد إلى الثلاثاء فيتعمق المنخفض العلوي ليكون الطقس غائما على معظم مناطق الدولة، تتخللها السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة على فترات وعلى مناطق متفرقة مع البرق والرعد أحياناً واحتمال سقوط البرد على بعض المناطق خاصة الشمالية والشرقية.

الرياح: معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مع السحب تكون مثيرة للغبار والاتربة على المناطق المكشوفة.

البحر: متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان خاصة مع السحب.

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