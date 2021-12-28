محاكم دبي تعلن عن أوقات تقديم الخدمة للمتعاملين من بداية يناير 2022

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت محاكم دبي، عن أوقات تقديم الخدمة للمتعاملين من بداية يناير 2022، وذلك بعد الاطلاع على التعميم رقم (30) لسنة 2021، والصادر من دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بشأن تغيير نظام العمل الأسبوعي الجديد في إمارة دبي، ليتوافق مع النظام الجديد في الحكومة الاتحادية، وفي إطار توجه الإمارة لمواكبة رؤية دولة الإمارات، لتعزيز موقعها في التنافسية العالمية في قطاعات الاقتصاد والأعمال، وترسيخ موقعها على خريطة العالم الاقتصادية، وكمركز للأعمال، الذي يعتبر الأنشط والأكثر كفاءة وفاعلية من نوعه في المنطقة.

الخدمة الرسمية

وستكون أوقات تقديم الخدمة الرسمية للمتعاملين في محاكم دبي والأفرع التابعة لها، ابتداءً من الأول من يناير 2022، وفق الآتي، من يوم الاثنين وحتى يوم الجمعة، تبدأ ساعات العمل، من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 3 ظهراً، عدا يوم الجمعة، حتى الساعة 11:30 صباحاً، وبالنسبة لمركز الاتصال وخدمة المحادثة الفورية على الموقع الإلكتروني، فسوف يتم إتاحتهما لجميع المتعاملين من يوم الاثنين حتى الجمعة، من الساعة 7:30 صباحاً حتى 3 ظهراً، عدا الجمعة، حتى الساعة 11:30 صباحاً، وستباشر المحاكم الابتدائية عقد جلساتها خلال أيام العمل الرسمية لعام 2022، من يوم الاثنين لغاية يوم الجمعة.

وسوف تكون أوقات تقديم الخدمة في أفرع الكاتب العدل على النحو التالي، «إدارة مرور البرشاء» من الاثنين إلى الخميس، الساعة 08:00 صباحاً إلى الساعة 07:30 مساءً، والجمعة من الساعة 8:00 صباحاً إلى الساعة 11:30 صباحاً، وفرع «البرشاء مول» من الاثنين إلى الخميس، من الساعة 08:00 صباحاً إلى الساعة 03:00 مساءً، والجمعة من الساعة 8:00 صباحاً إلى الساعة 11:30 صباحاً، و«مركز الطوار» من الاثنين إلى الخميس، من الساعة 08:00 صباحاً إلى الساعة 07:30 مساءً، والجمعة من الساعة 8:00 صباحاً إلى الساعة 11:30 صباحاً، وسيقدم فرع اليلايس خدمات توثيقات الأحوال الشخصية، من الاثنين إلى الخميس، الساعة 08:00 صباحاً إلى الساعة 03:00 مساءً، ويوم الجمعة من الساعة 8:00 صباحاً إلى الساعة 11:30 صباحاً، وسيقدم فرع اليلايس خدمات الكاتب العدل من الاثنين إلى الخميس، الساعة 08:00 صباحاً إلى الساعة 07:30 مساءً، الجمعة من الساعة 8:00 صباحاً إلى الساعة 11:30 صباحاً.

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