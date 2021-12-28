بلدية عجمان و«اتصالات» تبحثان التعاون في التحول الرقمي

المصدر: عجمان ـ البيان

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استقبل الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، مسعود شريف محمود الرئيس التنفيذي لـ «اتصالات الإمارات»، لمناقشة سبل توطيد أوجه التعاون المشترك، وإطلاق مشاريع نوعية ومبتكرة في مجال التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الحديثة في قطاعات العمل ومجالات الحياة.

وحضر اللقاء عبد العزيز تريم مستشار الرئيس التنفيذي مدير عام «اتصالات» في المناطق الشمالية، وخليفة الفورة الشامسي الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في «مجموعة اتصالات»، والمهندس خالد معين الحوسني مدير عام دائرة البلدية بالوكالة، ويوسف محمد الشيبة مستشار رئيس الدائرة للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، حيث إن كافة الجهات والمؤسسات والشركات، تسعى بشكل دائم ودؤوب لتكثيف جهودها للمضي في مضمار التقدم والارتقاء في الإمارة في شتى المجالات.

وقال رئيس دائرة البلدية والتخطيط، إننا نعمل على استدامة العلاقة البناءة مع «اتصالات»، واستثمارها في خدمة المنطقة، ورفع كفاءة الخدمات، واستغلال جميع الممكنات التي تضعها الحكومة لصالح تطبيق أفضل الممارسات العالمية استباقياً، معرباً عن سعادته بنتائج المشروع الابتكاري الأول على مستوى المنطقة .

جهود

وأكد مسعود محمود الرئيس التنفيذي لعمليات "اتصالات الإمارات"، أن نجاح هذا المشروع وغيره من المشاريع القائمة مع الدائرة هو ثمرة التعاون المستمر بين الطرفين، مثمناً جهود الدائرة المتميزة وأعمالها الهادفة إلى تعزيز كفاءة وجودة الخدمات على كافة المستويات.

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