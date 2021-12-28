تدشين أول برنامج لإعادة تدوير زيت الطبخ في الشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان )

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دشنت «تنظيف» إحدى شركات «بيئة» في الشارقة، أول برنامج مجتمعي في الدولة لإعادة تدوير زيت الطبخ، وذلك في إطار مساعيها الدؤوبة لتقليل الآثار السلبية على البيئة ودعماً لجهود تأمين مستقبل خالٍ من النفايات. وبالنظر لآليات وطرق التخلص الراهنة من زيت الطبخ المستعمل، فإن ما يحدث هو أن يقوم الشخص بإلقاء الزيت في البالوعات وهو ما يشكل تحدياً لشبكات الصرف الصحي، لأنه يتسبب على المدى البعيد في حدوث انسدادات ما يدفع بالبلديات للتدخل وعمل صيانات للشبكة، وبالتالي يؤدي لتكلفة إضافية ووقت مهدر .

من خلال الخدمة الجديدة التي توفرها شركة «تنظيف»، ستعمل الشركة على مجابهة تلك التحديات لإدراكها بالقيمة الحقيقية لزيت الطبخ المستعمل مع دعم آليات التخلص منه احترافياً والترويج لها، وبالتالي تمكين الاقتصاد الدائري. وقال خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيئة» : «إن الطريقة العادية للتخلص من زيت الطبخ المستخدم لها آثار ضارة على البيئة، وتثقل كاهل البنية التحتية العامة ، إلا أنه يمكن استغلال الزيت وتحويله إلى منتجات مستدامة مثل وقود الديزل الحيوي».

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