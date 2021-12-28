قائد عام شرطة عجمان يستقبل سفيرة الإمارات في القاهرة

المصدر: عجمان - البيان

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استقبل اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، مريم خليفة الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ورحب قائد عام شرطة عجمان، بالسفيرة مريم خليفة الكعبي، مثنياً على الدور الريادي الذي تقوم به سفارة الدولة، وحرصها على تعميق أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، متمنياً لها التوفيق والنجاح في مهام عملها الجديد سفيرة لدولة الإمارات في جمهورية مصر الشقيقة.

واستعرض الطرفان خلال اللقاء عدداً من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مناقشة أبرز القضايا المتعلقة بتعزيز التعاون في الجوانب العلمية والمعرفية، وتعزيز الشراكات وتعميق أواصر التعاون والأخوة بين البلدين.

وفي ختام الزيارة أهدى قائد عام شرطة عجمان معالي مريم الكعبي درعاً تذكارية، معرباً من خلالها عن شكره وتقديره لجهود وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

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