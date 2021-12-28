تطوير التعاون بين «الدفاع» وشرطة رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - وام

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أكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، حرص القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على مد قنوات وجسور التعاون والتنسيق المشترك مع الجهات المعنية بالدولة كافة بما ينسجم مع رؤية حكومتنا وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، وبما يتوافق والأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية.

جاء ذلك خلال استقباله وفداً من وزارة الدفاع برئاسة العميد الركن علي أحمد الطنيجي بحضور العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية. وبحث اللواء علي النعيمي مع أعضاء وفد وزارة الدفاع - خلال اللقاء الذي يندرج ضمن الزيارات المتبادلة - سبل استمرارية وتطوير التعاون بين الطرفين وتبادل الخبرات والمعارف والاطلاع على أبرز الممارسات الوظيفية بما يصب في المصلحة العامة ويعزز العمل الأمني في رأس الخيمة.

وتبادل اللواء علي النعيمي والعميد علي الطنيجي الدروع التذكارية، وأعقب اللقاء اجتماع مشترك بين الجانبين عقد في قاعة الاجتماعات الكبرى بمبنى القيادة.

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