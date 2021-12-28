عمر المرزوقي.. رحلة حافلة في مسرح الجريمة

المصدر: دبي ـ شيرين فاروق

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محقق في مسرح الجريمة، أو مساعد خبير بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، هذا هو المسمى الذي يحمله الملازم أول عمر عبد الهادي المرزوقي، الذي تحدث لـ «البيان» عن مئات الحالات التي انتقل فيها لمسرح الجريمة للتحقيق، لكن تبقى إحدى القضايا عالقة بالذاكرة، إنها جريمة قتل حاول فيها المتهم تضليل جهات التحقيق لإبراز الحادث على أنه حادث دهس، وعند انتقال فريق مسرح الجريمة وفريق من الطب الشرعي إلى موقع البلاغ، تبين لهم وفاة شخص آسيوي دهساً بالسيارة وفقاً للمعاينة المبدئية وأقوال المتهم، إلا أنه بعد رفع العينات ورسم سيناريو تقريبي للواقعة، تبين أن المتهم قام بقتل المجني عليه عمداً بسبب خلاف ما بينهما، وبعدها قام بدهسه بالسيارة ظناً أنه قد يفلت بفعلته، إلا أنه اعترف بفعلته عند مواجهته بالأدلة والتفاصيل، حيث تم تحويله للجهات المختصة لاستكمال محاكمته.

هذه قضية من جملة قضايا حقق فيها الملازم أول عمر عبد الهادي المرزوقي، وكشف لـ «البيان» عن أنه انتقل إلى أكثر من 400 قضية جنائية منذ التحاقه بالعمل في شرطة دبي عام 2010، وحصوله على الاعتماد الدولي كمحقق مسرح الجريمة من منظمة ( IAI ) الأمريكية، ودرجة الماجستير في علم الآثار الجنائي والتحقيق في مسرح الجريمة بتقدير امتياز من جامعة برادفورد في المملكة المتحدة، وهو الآن يحمل شهادة البكالوريوس في علم مسرح الجريمة من جامعة تيسايد في بريطانيا.

المرزوقي من أوائل الحاصلين على تخصص مسرح الجريمة على المستوى المحلي، كما أفاد لـ «البيان»، وهو عضو في فريق تطوير مسرح الجريمة، وعضو في فريق علم الحشرات الجنائي، إضافة إلى أنه عضو في فريق التحقيق ما بعد الانفجار، وعضو في فريق الجوائز الدولية.

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