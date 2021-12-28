وفد سعودي يتعرف إلى الأنظمة المتطورة في «كهرباء دبي»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اطّلع وفد من الشركة السعودية للكهرباء، خلال زيارته هيئة كهرباء ومياه دبي، على المتطلبات والمواصفات الفنية التي تعتمدها الهيئة في مشاريع توزيع الطاقة ومحطات التوزيع الرئيسة والفرعية، وطرق التعامل مع الأعطال في شبكة التوزيع.

جولة ميدانية

وبحث الجانبان سبل تعزيز العمل المشترك الهادف إلى رفد مسيرة التطوير والتنمية المستدامة الشاملة في المنطقة. واصطحب مسؤولو الهيئة الوفد في جولة ميدانية شملت مركز المراقبة والتحكم لتوزيع الطاقة الكهربائية التابع للهيئة للتعرف إلى الآليات والأنظمة المتبعة في مراقبة شبكات التوزيع.

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، تعمل الهيئة لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة للكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والسلامة لتلبية الطلب المتزايد ومواكبة احتياجات التنمية المستدامة في دبي، ويتم ذلك من خلال عمليات تخطيط محددة وموثوقة استناداً إلى أحدث أدوات استشراف المستقبل ووفق أفضل الممارسات العالمية.

الشبكات الذكية

وأضاف: تعتمد الهيئة استراتيجية الشبكات الذكية لتحقيق أتمتة التوزيع وتعزيز كفاءة الطاقة، وقد أصبحت الهيئة نموذجاً يحتذى على مستوى العالم في أفضل الممارسات ومؤشرات الأداء الرئيسية وتفوقت على نخبة الشركات الأوروبية والأمريكية بخفض نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء إلى 3.3% مقارنة بـ 6 - 7% في أوروبا والولايات المتحدة، كما تمكنت الهيئة من خفض الفاقد في شبكات المياه إلى 5.1% مقارنة بـ 15% في أمريكا الشمالية.

محطات التوزيع

وقال المهندس راشد بن حميدان النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة في الهيئة: وصل عدد محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط 33 كيلوفولت في الخدمة إلى 79 محطة بنهاية أكتوبر 2021، بينما بلغ عدد محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط 11 كيلوفولت 41,243 محطة، ويبلغ عدد محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط 6.6 كيلوفولت في الخدمة حالياً 422 محطة وذلك لتأمين الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية لمختلف الاستخدامات وضمان استمرار واستقرار الإمدادات إلى مختلف المستهلكين في كل الأوقات.

إشادة

وأشاد الوفد الزائر بمؤشرات موثوقية الشبكة التي حققتها الهيئة وتعد من الأفضل عالمياً وببنية الهيئة التحتية الرقمية عالمية المستوى ومشاريع الهيئة الخاصة بالشبكة الذكية والعدادات الذكية، مثنياً على الممارسات التي تتبعها الهيئة في إدارة أصولها وصيانتها وخدمة متعامليها وفق أعلى المعايير العالمية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز