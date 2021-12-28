ولي عهد الفجيرة يهنئ عائشة اليماحي بحصولها على الدكتوراه

المصدر: الفجيرة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الدكتورة عائشة حسن اليماحي بمناسبة حصولها على درجة الدكتوراه في تخصص القيادة التربوية من الجامعة البريطانية في دبي.

وهنّأ سمو ولي عهد الفجيرة، الدكتورة عائشة اليماحي لتحقيقها هذا الإنجاز العلمي، واستمع سموه إلى شرح مفصل عن موضوع رسالة الدكتوراه التي ناقشت أثر المنصات الرقمية المدعمة بالذكاء الاصطناعي على أداء الطلاب وممارسات المعلمين، متمنياً لها التوفيق والنجاح. بدورها، توجهت الدكتورة عائشة اليماحي إلى سمو ولي عهد الفجيرة بالشكر والامتنان لدعم سموه الدائم وتقديره للحاصلين على درجات التعليم العالي من أبناء الفجيرة. حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز