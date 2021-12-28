لجنة في «الوطني» تعتمد تقريرها بشأن تعزيز الصحة النفسية

المصدر: دبي - البيان

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اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعين عقدتهما على مدار يومين، برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، تقريرها حول موضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في شأن تعزيز الصحة النفسية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: ناصر محمد اليماحي مقرر اللجنة، وأحمد حمد بوشهاب، وسمية عبدالله السويدي، وشذى سعيد النقبي، وعذراء حسن بن ركاض، ومحمد أحمد اليماحي. واستكملت اللجنة في اجتماعيها مناقشة التقرير واعتمدته، وتضمن التقرير ملاحظات الاجتماعات السابقة مع ممثلي الجهات المعنية والمختصة، والزيارات الميدانية، التي قامت بها اللجنة لعدد من مستشفيات الدولة، للاطلاع على الخدمات المقدمة في أقسام الصحة النفسية.

كما تضمن التقرير التوصيات ذات الصلة بمحاور الموضوع، التي تتعلق بسياسة الوزارة وخططها الاستراتيجية في تطوير السياسات والتشريعات في الصحة النفسية، ودور الوزارة في تعزيز وتوسيع نطاق خدمات الصحة النفسية الشاملة والمتكاملة، وتعزيز الوقاية من الاضطرابات النفسية، ودور الوزارة في التعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ سياسة تعزيز الصحة النفسية والخدمات المقدمة.

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