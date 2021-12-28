«إسعاف دبي» تدرب السائقين في مجال ميكانيكا السيارات

المصدر: دبي- البيان

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أطلقت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ومركز لوتاه التقني مبادرة لتدريب السائقين في مجال ميكانيكا السيارات، تهدف لتأهيل وتمكين 50 مشغل مركبة إسعاف في مجال صيانة السيارات، لتمكينهم من تفادي الأعطال الفنية للمركبات قبل وقوعها، من خلال فحصها بشكل سريع قبل الخروج لتلبية نداء مريض.

وفي هذا السياق قال خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف: نحن مقتنعون بأن التنوع في مجال التدريب يؤهل موظفينا من أن يكونوا أصحاب خبرات شاملة، تخدم مجال الإسعاف الميداني، وبهدف تقديم خدمات أفضل للمجتمع، وقدم مركز لوتاه التخصصي مبادرة لتأهيل مشغلي مركبات الإسعاف للتعامل مع الأعطال الميكانيكية، ورحبنا بهذا التعاون النوعي، الذي سيشكل إضافة في مجال خبراتهم.

منهج

وأضاف: نتطلع لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة، بما يتوافق مع تطلعات حكومة دبي في دفع التميز والابتكار منهجاً للعمل الحكومي، وسيكون هذا التعاون خطوة نحو شراكة أكبر على مستوى التدريب والتعليم.

ومن جانبه صرح يعقوب الحمادي المدير التنفيذي لمركز لوتاه التقني: إن الظروف التي نمر بها تستدعي التعاون والتكاتف بين جميع الأطراف للعمل معاً على ضمان سلامة وأمان وصحة مجتمعنا، وتأتي هذه المبادرة كواجب شكر من مركز لوتاه التقني لخط دفاعنا الأول في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ومساهمة في دعم رؤية الإمارات للـ 50 عاماً المقبلة وتسهيلاً لمهام السائقين الإنسانية، وتأكيداً على التزامنا في مركز لوتاه التقني المتواصل بدعم المجتمع وتأهيل وتدريب كوادره، بما يخدم رقي وسعادة المجتمع.

تفاصيل

وتشمل الدورة تدريباً عملياً في قسم ميكانيكا السيارات، الذي يعد أحد أقسام مركز لوتاه التقني التدريبية على أعطال السيارات المختلفة والمتنوعة كأعطال الإطارات والأعطال الكهربائية، إلى جانب التعرف على بعض المشاكل الميكانيكية في السيارة والتمييز بين ألوان الدخان والتعامل الصحيح مع تسريب الزيت، وكيفية التأكد من سلامة سيارة الإسعاف وجاهزيتها للعمل في مختلف الظروف، التي قد يواجهها رجل الإسعاف خلال أداءه لعمله.

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