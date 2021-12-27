مؤسسة ربع قرن تتبنى برنامج «مبرمج القرن»

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت «مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين» تبني برنامج «مبرمج القرن»، وذلك بالتعاون مع مدربين معتمدين من شركة مايكروسوفت، وذلك سعياً نحو تأهيل جيل قادر على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وتمكينه لقيادة المستقبل الرقمي، بفكر استباقي يسهم في مسيرة التنمية الشاملة لدولة الإمارات عبر مؤسساتها الأربع المتمثلة في «أطفال الشارقة، وسجايا فتيات الشارقة، وناشئة الشارقة، ومؤسسة الشارقة لتطوير القدرات».

يستمر البرنامج لمدة عام كامل، ويستهدف 120 مشاركاً في الفئة العمرية من 8-31 سنة، لتدريبهم وتطوير مهاراتهم في مجال البرمجة، من خلال نهج STEM الذي يجمع بين 4 مواد أساسية وهي: العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

ويُطرح البرنامج على 3 مستويات، مما يتيح الفرصة للمشاركين لانتقاء البرنامج التعليمي الذي يتناسب مع ميولهم وقدراتهم مثل: تطوير الألعاب، وتطوير المواقع الإلكترونية، وتطوير التطبيقات وهندسة الذكاء الاصطناعي؛ وذلك بهدف إكسابهم المهارات الرقمية وتدريبهم على لغات البرمجة السائدة مثل «بايثون» و«جافا سكريبت» و«جافا»؛ والعمل على تحسين الجوانب الإبداعية لديهم.

وسيحصل المشاركون في برنامج «مبرمج القرن» على شهادات معتمدة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي وSTEM.org بعد إنجازهم لمتطلبات البرنامج الذي سيركز على الجوانب العملية من خلال إنجاز مشاريع مبتكرة كإنشاء ألعاب فيديو وتطبيقات ومواقع إنترنت؛ بالإضافة لتمكينهم من المشاركة في المسابقات المحلية والعالمية.

وبهدف تعريف الأطفال واليافعين والشباب على البرنامج ومساراته ودوراته التدريبية؛ وآلية التسجيل وتقييم مستوياتهم في مجال البرمجة؛ تنظم «مؤسسة ربع قرن» فعالية «اليوم المفتوح لمبرمج القرن» على مدار يومين من الساعة الرابعة مساءً وحتى الساعة الثامنة مساءً، للناشئة والشباب في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار الأربعاء 29 ديسمبر ؛ وللأطفال والفتيات الخميس 30 ديسمبر 2021 في سجايا فتيات الشارقة بالقرائن.

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