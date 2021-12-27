العدد الثامن من مجلة «المشاركة السياسية» يستشرف مستقبل العمل البرلماني

المصدر: أبوظبي - البيان

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احتفى العدد الثامن من مجلة «المشاركة السياسية» التي تصدرها وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بإنجازات العمل البرلماني خلال الخمسين عاماً الماضية من عمر اتحاد دولة الإمارات، من خلال تقديم عدد من المقالات والدراسات المتخصصة التي تتمحور حول مستقبل العمل البرلماني في الخمسين عاماً المقبلة، بما يسهم في تحقيق رؤية الإمارات في الريادة والتميز عالمياً.

وتهدف مجلة «المشاركة السياسية» ومن خلال موضوعاتها المتنوعة، إلى تعزيز الوعي السياسي بين جميع فئات المجتمع، والتعريف بالإنجازات التي يحققها العمل البرلماني، والمهام التي يقوم بها لخدمة الوطن والمواطن، مع التركيز على المبادرات والفعاليات التي من شأنها المساهمة في تعزيز ثقافة المشاركة السياسية في المجتمع.

وأكدت المجلة في مقالها الافتتاحي، أن الإمارات تمكنت خلال الخمسين عاماً الماضية، من تحقيق الكثير من الإنجازات والنجاحات في شتى المجالات، والتي استطاعت من خلالها تقديم رؤية استشرافية ألهمت الكثير من الدول على المستويين الإقليمي والدولي، والتي كان عنوانها الاهتمام بالإنسان وتمكينه لتحقيق المستحيل والوصول إلى أعلى المراتب.

كما أكد المقال على أن الهدف الرئيس من الجهود المشتركة بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، هي خدمة مجتمع دولة الإمارات وحل المشكلات وتذليل الصعاب التي تواجهه، وتلبية احتياجات وتطلعات المواطن، من خلال سن القوانين ومناقشة الموضوعات العامة تحقيقاً للازدهار والتطور في كافة المجالات في ظل مسيرتنا نحو تحقيق رؤية الإمارات في الخمسين عاماً المقبلة.

كذلك تضمن هذا العدد من المجلة مقالات ودراسات تناولت العمل البرلماني في الخمسين عاماً الماضية وتصورات الخمسين عاماً المقبلة، من خلال التركيز على موضوعات العمل البرلماني واستشراف ركائز النجاح في الخمسين عاماً المقبلة.

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