هيئة الأعمال الخيرية العالمية تحصل على شهادة الآيزو لإدارة الجودة

المصدر: عجمان- البيان

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حصدت هيئة الأعمال الخيرية العالمية على شهادة المطابقة للمواصفة الدولية لنظام إدارة الجودة ISO 9001:2015، والتي تعدُّ المحور الأساسي في ترسيخ مبادئ الجودة في إدارة الخدمات والبرامج والمشاريع، والتفكير المبني على إدارة المخاطر، لضمان استمرارية الأعمال في المؤسَّسات.

ويأتي الحصول على شهادة الآيزو بعد تطبيق كافة المعايير والمتطلبات الخاصة بالمواصفة، من تحليل للأطراف المعنية وتحديد احتياجاتهم وتوقعاتهم من الهيئة، ومن ثمَّ وضع أهداف الجودة ومتابعة مستويات تحقيقها، والتي تمت مواءمتها وفقاً لبرامج العمل الخيري، إلى جانب إعداد سياسة الجودة والتميز المؤسسي، وحث العاملين في المؤسَّسة وتدريبهم على تطبيقها والالتزام بها، إضافة إلى وضع معايير عالمية لاختيار الموردين، وتقييم مستوى جودة أعمالهم.

وقال الدكتور خالد الخاجة الأمين العام للهيئة: «هذا الإنجاز سيسهم في رفع مستوى جودة برامج الهيئة ومشاريعها الخيرية، والارتقاء بها إلى مستوى العالمية، بشكل يضمن تحقيق أهدافها المنشودة، ويعزِّز استدامة الإنجازات، ويقدِّم الأفضل دائماً لجميع الفئات المستهدفة من هذه البرامج والمشاريع».

من جانبها قالت ميرة حميد النعيمي، رئيسة لجنة الآيزو للمواصفات القياسية: «تضيف هيئة الأعمال الخيرية العالمية إنجازاً جديداً إلى سجل إنجازاتها، بحصولها على شهادة المطابقة للمواصفة الدولية لنظام إدارة الجودة، والذي جاء نتيجة للعمل الدؤوب، الذي قام به فريق عمل الهيئة لتحقيق كافة متطلبات ومعايير الشهادة، والتي تؤكد القدرة على تحقيق التطوُّر السريع والفعَّال لكافة مشاريعها ومبادراتها الخيرية وتعزيز بيئة العمل لديها».

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