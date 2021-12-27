بدء اختبارات الدورة الرابعة 2021 لبرنامج التحفيظ في المؤسسات الإصلاحية

المصدر: دبي - البيان

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تقيداً بالإجراءات الاحترازية والصحية الصادرة عن الجهات المختصة بالدولة المتعلقة بجائحة كوفيد- 19 بدأت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بمقرها في منطقة الممزر بدبي منذ مطلع هذا الأسبوع استخدام تقنية الفيديو عن بعد الاختبارات الخاصة ببرنامج تحفيظ القرآن الكريم في المؤسسات العقابية والإصلاحية في دبي في دورته الرابعة لعام 2021 بالشراكة مع الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بدبي وقد بلغ عدد المتقدمين لهذه الفترة 116 نزيلاً ونزيلة في مختلف فروع البرنامج الذي كان أمر به صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ويقضي بالعفو أو بالتخفيف من العقوبة ليخفّف عشرون عاماً من مدة العقوبة لمن يحفظ القرآن كاملاً، وخمسة عشر عاماً لمن يحفظ عشرين جزءاً، وعشرة أعوام لمن يحفظ خمسة عشر جزءاً، فيما تخفّف خمسة أعوام من المدة لمن يحفظ عشرة أجزاء، وعام واحد لمن يحفظ خمسة أجزاء، وستة أشهر لمن يحفظ ثلاثة أجزاء، وستستمر هذه الاختبارات حتى نهاية الأسبوع، وبهذه المناسبة أشاد المستشار إبراهيم محمد بو ملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بمكرمة صاحب السمو حاكم دبي الإنسانية تجاه هؤلاء النزلاء ومنحهم الفرصة للعودة إلى حياتهم الطبيعية من جديد صالحين ونافعين في المجتمع، وهذا هو الهدف من وراء هذا القرار بتغيير سلوك من انحرف عن جادة الصواب وارتكب جريمة من دون وازع ديني.

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