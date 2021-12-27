149 ألف زيارة تفتيشية على المنشآت الزراعية والغذائية بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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نفذت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية 149.401 زيارة تفتيشية للمنشآت الغذائية والزراعية والحيوانية والبيطرية ومزارع الإنتاج النباتي والحيواني والعزب وحظائر بيع المواشي والمسالخ والمجازر وأسواق السمك ومصانع الأغذية والأعلاف العاملة في إمارة أبوظبي خلال الربع الثالث من العام الجاري.

التزام

وشملت الزيارات التفتيشية 17.456 منشأة غذائية وزراعية وبيطرية ومصانع أغذية وأعلاف و15.900 مزرعة إنتاج نباتي وحيواني وعزبة و385 حظيرة لبيع المواشي. كما نفذت الهيئة خلال الربع الثالث من العام الجاري 125.796 زيارة للتأكد من التزام المنشآت الغذائية والزراعية والبيطرية بالتعاميم الصادرة بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كوفيد-19، منها 8340 زيارة نفذها المتطوعون من موظفي الهيئة، مقابل 117.456 زيارة نفذها مفتشو قطاع الرقابة.

مساعدة

وتعمل الهيئة بالتنسيق مع مركز عمليات الطوارئ بشأن مواجهة التحديات الخاصة بتعاميم كوفيد-19، ومساعدة المنشآت الغذائية وأسواق الأسماك والمصانع الغذائية على تطبيقها بصورة مرنة وبما يضمن استمرار أداء دورها لدعم سلسلة التوريد حيث عملت الهيئة على اقتراح بعض الحلول لمواجهة هذه التحديات واعتمادها من قبل مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي منها إعادة تشغيل المزاد الليلي في سوق الميناء، ودورية الفحوص للعاملين في المصانع، وضمان التزام المطاعم والمقاهي بتطبيق بروتوكول المرور الأخضر من خلال توعية المنشآت المستهدفة وإرسال الرسائل النصية والزيارات التفتيشية الميدانية.

تطوير

وعملت الهيئة على تطوير وتحسين آلية التعامل مع المنشآت الغذائية والزراعية والحيوانية التي توجد بها إصابة بكوفيد-19، وذلك من خلال وقف إغلاقها بشكل كلي والاكتفاء بالإغلاق الجزئي للقسم الذي وجدت به الإصابة أو تعقيم المنشأة فقط بالنسبة للمنشآت الكبيرة مثل الهايبر ماركت، حيث كان سابقاً يتم إغلاق الهايبر ماركت كلياً.

تسريع

وبالتنسيق مع دائرة الصحة أبوظبي عملت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على تسريع الرد على طلبات إعادة الفتح الكلي للمنشأة المغلقة في مدة أقصاها 12 ساعة بدلاً من 24 ساعة وتم اختصار وتحديد قائمة العاملين في المنشآت التي توجد بها إصابات بحيث يتم رفع قائمة بالعاملين البدلاء (نفس عدد المصابين والمخالطين) فقط بدلاً من رفع قائمة بجميع العاملين في المنشأة والتي تتضمن بيانات تفصيلية بهذا الشأن مما وفر الجهد والوقت للمنشآت ودائرة الصحة لدراسة طلب إعادة الفتح.

إحكام الرقابة

وتستهدف الزيارات التفتيشية إحكام الرقابة على كافة المنشآت الغذائية والزراعية والحيوانية وضمان التزامها بالأنظمة والتشريعات الصادرة في إمارة أبوظبي والتحقق من كفاءتها في تلبية الاحتياجات الغذائية للمجتمع وفق أفضل معايير السلامة الغذائية، بالإضافة إلى تحسين نُظم العمل فيها وتشجيعها على اتّباع أفضل المعايير اللازمة لتطوير التنمية المستدامة في مجال الزراعة والسلامة الغذائية، وحماية صحة النبات والحيوان بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.

وتدعو هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، الجمهور للتواصل معها والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555 حيث يقوم فريق إسعاد المتعاملين باتخاذ الإجراء اللازم بشأن البلاغات، لضمان وصول غذاء آمن وسليم لجميع أفراد مجتمع أبوظبي

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