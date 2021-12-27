شرطة أبوظبي تحذر من مخاطر قيادة الدراجات النارية بدون معدات الحماية

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظمت إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي، مجلس «شتاؤنا آمن وممتع»، عبر تقنية التواصل عن بعد، محذراً من مخاطر قيادة الدراجات النارية بدون معدات الحماية الشخصية، ومن الاستخدام الخاطئ لمعدات التدفئة وإشعال الحطب والفحم في البيوت، مع إغلاق النوافذ، وتناول الآثار السلبية لاستخدام شواحن الهواتف والأجهزة الذكية أثناء النوم ليلاً، وتحفيز الجمهور على قيادة الدراجات الهوائية وفق اشتراطات السلامة والأمان، وحث الأسر والمجتمع على تعزيز الاشتراطات الوقائية لحماية الأطفال من حوادث السقوط من البنايات أو المباني السكنية، والاهتمام بالمراقبة الدائمة للأطفال عند اقترابهم من النوافذ أو الشرفات.

4 محاور

أدار المجلس، الإعلامي علي الخاجة من شرطة أبوظبي، واستعرض أربعة محاور رئيسة، تحدث في المحور الأول، العقيد محسن سعيد المنصوري مدير إدارة مرور منطقة الظفرة بمديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، عن مخاطر قيادة الدراجات النارية بتهور، وبدون معدات الحماية الشخصية، مشيراً إلى أن عدم تقيد فئة من الشباب من هواة ومستخدمي الدراجات النارية بتعليمات السلامة، أدى إلى وقوع مخالفات، نتج عنها وقوع إصابات وعدة وفيات، خصوصاً في أوقات الذروة السنوية، مثل الشتاء.

وحث العقيد محسن سعيد المنصوري، أولياء الأمور، على توعية أبنائهم بالالتزام بالقواعد المرورية، والتقيد بالتدابير الوقائية لقيادة الدراجات النارية.

السلوكيات السلبية

وتناول المقدم سيف علي الجابري رئيس قسم توعية المجتمع بإدارة الشرطة المجتمعية في قطاع أمن المجتمع، المحور الثاني، عن أهمية حملة «شتاؤنا آمن وممتع»، والتي أطلقتها شرطة أبوظبي، بهدف تعزيز الأمن والأمان والإيجابية للجمهور في المناطق البرية، وتوعيتهم بأهمية المحافظة على سلامتهم وسلامة الآخرين، والابتعاد عن السلوكيات السلبية، التي قد تؤدي لوقوع الحوادث، مناشداً أولياء الأمور بضرورة التزام أبنائهم مستخدمي الدراجات النارية، بالقيادة الآمنة، وشروط السلامة العامة، وعدم القيادة بتهور، لتجنب وقوع الحوادث الأليمة.

وأضاف: بتلاحمنا وتعاوننا والتزامنا باشتراطات السلامة، نتفادى وقوع الحوادث، من خلال التقيد بإجراءات ومعدات السلامة، والالتزام بالمسارات المخصصة بقيادة الدراجات النارية والهوائية.

اشتراطات السلامة

في المحور الثالث، حث النخيرة الخييلي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات، أفراد المجتمع على قيادة الدراجات الهوائية قائلاً: «هواية جميلة ومفيدة للصحة وممتعة»، مشيراً إلى أن انتشار قيادتها، يمثل ظاهرة حضارية، لفوائدها على صحة الإنسان، لأنها تؤدي إلى إحراق كميات كبيرة من السعرات الحرارية، أكثر من أي رياضات أخرى، واكتشاف جماليات إمارة أبوظبي والإمارات عموماً، بصورة جديدة، في مشاهد تنبض بالحياة، والاستمتاع بالطرق الحديثة، والمناطق الحضرية الجميلة، داعياً مستخدميها إلى الالتزام باشتراطات السلامة.

مخاطر التدفئة

وتحدث المساعد أول نادر عبد الله البلوشي من هيئة أبوظبي للدفاع المدني، في المحور الرابع، عن مخاطر التدفئة بالحطب ليلاً، مع إغلاق الأبواب والنوافذ، حيث يجب إشعال الحطب في الأجهزة المخصصة خارج الغرف، أو توفير شفاطات لصعود الدخان إلى أعلى، والمحافظة على توفير التهوية المناسبة، وعدم ترك أجهزة التدفئة مشتعلة عند الانتهاء منها، وإطفاؤها خارج المنزل.

وحذر من مخاطر استخدام شواحن الهواتف والأجهزة الذكية طيلة الليل إلى النهار، لأنها تولد شحنات كهربائية عالية في أجسام مستخدميها، وتشكل خطورة عليهم.

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