بحث التعاون التدريبي بين شرطة أبوظبي والأكاديمية المصرية

المصدر: ابوظبي - البيان

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التقى اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في شرطة أبوظبي، العميد محمد الأنور المحمدين الملحق الشرطي المصري بسفارة جمهورية مصر العربية لدى الدولة.

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون في مجالات التدريب بين أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية وأكاديمية الشرطة في جمهورية مصر العربية وتبادل الخبرات والمعارف والاطلاع على أفضل الممارسات والتقنيات والأساليب المتبعة في التدريب والتعليم.

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