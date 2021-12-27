طقس الإمارات غداً.. سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً إلى غائم أحياناً، قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق خاصة الشمالية والجزر، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح ستكون شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

الموج في الخليج العربي متوسط إلى خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 08:13 والمد الثاني عند الساعة 18:54والجزر الأول عند الساعة 13:54 والجزر الثاني عند الساعة 01:43 .

وفي بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 17:23 والمد الثاني عند الساعة 04:20 والجزر الاول عند الساعة 10:59 والجزر الثاني عند الساعة 21:50 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 21 75 45

دبي 26 20 75 40

الشارقة 26 20 70 35

عجمان 28 18 80 40

أم القيوين 25 18 85 45

رأس الخيمة 24 20 80 35

الفجيرة 28 22 60 20

العين 26 17 85 35

ليوا 26 16 90 40

الرويس 23 19 85 45

السلع 23 17 85 50

دلما 23 19 85 40

طنب الكبرى 25 22 85 35

طنب الصغرى 25 22 85 35

أبو موسى 25 22 85 35 .

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