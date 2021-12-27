شرطة دبي تجمع مقيماً بزوجته وابنته بعد فراق 10 سنوات

المصدر: دبي - البيان

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جمعت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة لأمن المطارات، مقيماً بأسرته التي فارقها منذ أكثر من 10 سنوات، وذلك بالسماح له بالدخول إلى منطقة «الترانزيت» أثناء سفر أسرته من وطنهم الأم إلى وجهتهم الأخرى مروراً بمطار دبي الدولي.

وقال اللواء علي عتيق بن لاحج، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، أنهم تلقوا رسالة من مقيم آسيوي الجنسية يطلب منهم السماح له باللقاء بزوجته وابنته أثناء عبورهما بمطار دبي الدولي، مؤكداً أنه لم يلتق بهما منذ أكثر من 10 سنوات لظروف خاصة، آملاً أن تمكنه شرطة دبي من لقائهما ورؤيتهما بعد فراق طويل.

استدامة العمل الإنساني

وأضاف اللواء بن لاحج: تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على استدامة العمل الإنساني الذي حثنا عليه ديننا الحنيف، وأكدته جميع الأديان السماوية، وأرست الأجيال المتلاحقة قواعده، فقد نشأنا على قيم التسامح والخير والعطاء والرحمة، حتى أصبحت الأعمال الخيرية والمبادرات الإنسانية رسائل خالدة نلتزم بها ونعزز غرسها في المجتمع بالأفعال والأقوال معا.

وتابع: ومن هذا المنطلق، استجبنا لطلب المقيم، ورتبنا له اللقاء بأسرته عبر تيسير إجراءات دخوله إلى منطقة «الترانزيت»، في مطار دبي الدولي المبنى رقم 2، ولم شمل الأسرة التي أعربت عن سعادتها الكبيرة وشعورها بالامتنان لتعاون شرطة دبي واستجابتها السريعة، والتي اختصرها المقيم بجملة: «شكراً شرطة دبي جعلتموني أسعد أب في العالم».

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