جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية توفر منحاً دراسية

المصدر: دبي_ البيان

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أعلنت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية عن تقديم منح دراسية تغطي نسبة 50% من الرسوم الدراسية لبرامج ماجستير العلوم في العلوم الطبية الحيوية وبرامج الدراسات العليا في تمريض الأطفال، وتمريض القلب والأوعية الدموية، فضلاً عن تمويل كامل لبرنامج الدكتوراه في العلوم الطبية الحيوية.

وتقدم الجامعة برامج البكالوريوس والدراسات العليا من خلال كلياتها الثلاث: كلية الطب، وكلية التمريض والقبالة، وكلية حمدان بن محمد لطب الأسنان، وعمادة البحث العلمي والدراسات العليا. وتمنح الجامعة منحا دراسية بهدف جذب أكثر الطلاب موهبةً دون أن تقف الصعوبات المادية في طريقهم.

كما تقدّم الجامعة خمسة برامج للدراسات العليا في كلية حمدان بن محمد لطب الأسنان ومستشفى دبي للأسنان، أول وأكبر مستشفى متخصص في طب الأسنان في دبي، وهي: ماجستير علاج جذور الأسنان، وماجستير تقويم الأسنان، وماجستير طب أسنان الأطفال، وماجستير علوم اللثة، وماجستير الاستعاضات السنية. وما يزال باب القبول التسجيل في هذه التخصصات للعام الدراسي 2022-2023 مفتوحاً، إذ من المقرر إغلاقه في 3 فبراير 2022.



فضلاً عن ذلك، تقدّم الجامعة برنامج الإقامة في علاج جذور وعصب الأسنان المُعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والذي يمنح الطلاب فرصة فريدة للخضوع لدورات تدريبيّة وتعليمية متقدّمة في هذا المجال، حيث يستمر التسجيل فيه لغاية 3 فبراير2022.



كما تقدم الجامعة برنامج الامتياز في طب الأسنان وهو الأول من نوعه في مؤسسة تعليمية في إمارة دبي مدته عام واحد، بهدف توسيع آفاق الخريجين الجدد من كلية طب الأسنان وإتاحة الفرص لهم كي يقدموا رعايةً سنيةً شاملةً تركز على احتياجات المريض؛ ويُفتح باب التسجيل في البرنامج من 7 فبراير وحتى 29 مايو، 2022.

ويحظى الراغبون بالحصول على شهادة الدكتوراه بفرصة التسجيل في برنامج الدكتوراه في العلوم الطبية الحيوية، أول برامج الدكتوراه في الجامعة، والذي تم تصميمه للاستفادة من المقومات العلمية للجامعة مع التركيز على مواضيع واسعة في مجال العلوم الطبية والعلوم الطبية الحيوية. ويمكن التسجيل في البرنامج لحملة شهادة الماجستير في أحد المواضيع المرتبطة بهذا البرنامج، مثل علوم الحياة والعلوم الصحية، بشرط حصولهم على معدل إجمالي تراكمي 3.00 من 4.00؛ كما يتمّ النظر في طلبات المتقدّمين من حملة شهادة البكالوريوس في أحد المواضيع المرتبطة مع معدّل إجمالي تراكمي بقيمة 3.7 من 4.0. وتُمنح الأولوية للمتقدّمين من أصحاب الخبرة في مجال البحث العلمي أو الحاصلين على درجة ممتازة في الاختبار العام لتحديد مستوى القبول للدراسات العليا.

وتعليقاً على هذا الموضوع قالت شما الرفيع، مدير التطوير والمستقبل في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية: "جاءت مبادرة المنح الدراسية لتشمل المزيد من برامج الدراسات العليا تماشياً مع استراتيجية حكومة الإمارات الساعية لجذب المواهب والحفاظ عليها، ونؤكّد التزامنا بإزالة الحواجز أمام النعلم المستمر ونأمل أن يشجه هذا المزيد من المتقدّمين لمتابعة رحلتهم الدراسية ليصبحوا أخصائيي مستقبل الرعاية الصحية".

وأضافت: "لاحظنا اهتمام عددٍ كبير من الطلاب المحليين الموهوبين في التقدّم لمختلف الاختصاصات المتوفّرة لدى الجامعة ويعدّ ذلك أمراً مشجعاً للغاية إذ نسعى جاهدين لرعاية هذه المواهب التي ستساهم في النهوض بمستوى الصحة في دولة الإمارات وخارجها خلال الـخمسين عاماً المقبلة."

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