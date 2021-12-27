شرطة أبوظبي تعزز وعي سائقي الدراجات " الديليفري" بالسلامة المرورية

المصدر: البيان

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نفذت شرطة أبوظبي برنامج توعية باللغتين الإنجليزية والأوردو لنحو 250 من سائقي الدراجات النارية والحافلات العاملين فى مجال توصيل الطلبات بشركة نون، حثهم على ضرورة الالتزام بقانون السير والمرور والتقيد بإجراءات السلامة المرورية، بما يحد من الخطورة الناتجة عن الحوادث المرورية.

وركز البرنامج على تعريف سائقي الحافلات والدراجات النارية بمخاطر التجاوز الخاطئ والانحراف المفاجئ وتجاوز السرعات المحددة على الطريق وحثهم على ترك مسافة أمان كافية بين المركبات وتقديم النصح حول مخاطر عدم الالتزام بخط السير الإلزامي إلى جانب شروط ومواصفات وسائل السلامة لقائدي الدراجات النارية.

وأوضح العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، أن التوعية تضمنت عرض فيديوهات توعوية لحوادث الدراجات النارية وتثقيف سائقي "دراجات التوصيل" بالأخطاء التي يرتكبونها على الطرق، وتشمل السير على الجانب الأيمن من الطريق، التجاوز والمرور بطريقة خطرة بين المركبات.

ودعا سائقي الدراجات النارية (التوصيل) إلى عدم التحرك والسير على الطرق في الأحوال الجوية المتغيرة التي ينخفض فيها مستوى الرؤية الافقية بسبب الضباب، مما يتسبب في عدم رؤيتها بوضوح من قائدى المركبات الاخرى نسبة لصغر حجمها.

كما حثهم على الالتزام بإجراءات السلامة للوقاية من الإصابات الناتجة عن الحوادث وتشمل ارتداء الخوذة الواقية لوقاية أنفسهم من إصابات الرأس والملابس المخصصة لقيادة الدراجات والتي تعمل على حمايتهم، والتأكد من سلامة الدراجة وصلاحية الأضواء الأمامية والخلفية والإطارات وملصقات عاكسة للضوء في خلفية الدراجة.

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