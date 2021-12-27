«كهرباء دبي» تبحث مع وفد إسباني التعاون في الطاقة النظيفة

المصدر: دبي- البيان

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استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، اينيغو دي بالاسيو، سفير مملكة إسبانيا لدى الدولة، وأندريس سالينيرو، المستشار الاقتصادي والتجاري في السفارة الإسبانية، وهدفت الزيارة إلى الاطلاع على أبرز إنجازات الهيئة، وبحث سبل التعاون في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، وأهم المشاريع والمبادرات والبرامج، التي تهدف إلى ترسيخ مسيرة الاقتصاد الأخضر والاستدامة.

وبعد ترحيبه بالوفد الزائر، أكّد معالي سعيد محمد الطاير أهمية تعزيز أطر التعاون، وتفعيل مساهمة الشركات الإسبانية في مشاريع المياه والطاقة في دبي لا سيما في قطاعات الطاقة النظيفة والمتجددة، وتبادل أفضل الخبرات والتجارب في قطاعات الطاقة والمياه، والعمل على تطويرها إلى آفاق أوسع، والاستفادة من خبرات الجانبين.من جهته، أبدى الجانب الإسباني اهتمامه بالمشاركة في مشروعات الهيئة في مجال الطاقة النظيفة.

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