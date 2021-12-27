شرطة رأس الخيمة تكرّم 29 عاملاً من منتسبيها المتميزين

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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أكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، أن فئة المستخدمين من منتسبي القيادة، يعتبرون جزءاً لا يتجزأ من منظومة العمل الشرطي بالإمارة، نظراً لما يقومون به من أدوار كبيرة في دفع مسيرة الأمن والأمان، وتحقيق أهداف ورؤية وزارة الداخلية.

وأوضح النعيمي خلال اليوم المفتوح الذي نظمته القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، في نادي الضباط، بحضور العميد جمال أحمد الطير مدير عام الموارد والخدمات المساندة، وعدد من الضباط، ونحو 70 مستخدماً، أن تنظيم هذا الفعالية، يعكس حرص شرطة رأس الخيمة، على الاهتمام بجميع منتسبيها في مختلف المواقع الوظيفية، وتشجيعهم لبذل المزيد من الجهد والعمل المخلص، الذي يسهم في تعزيز مكانة القيادة المتميزة بين نظيراتها على مستوى الدولة.

وكرم اللواء النعيمي 29 عاملاً، لتميزهم في العمل، وفي أداء المهام الموكلة إليهم على أكمل وجه، وبكفاءة وقدرة عاليتين، داعياً زملاءهم إلى السير على نفس نهجهم، والحرص على التميز والابتكار، بما يخدم المصلحة العامة.

وتضمنت فعاليات اليوم المفتوح، باقة منوعة من الفعاليات الرياضية والمسابقات المتنوعة، التي شارك فيها جميع المستخدمين، والتي ساهمت في إدخال البهجة والفرح والسرور على قلوبهم.

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