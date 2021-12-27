91 % نسبة رضا شركاء هيئة النقل في عجمان خلال 2021

المصدر: عجمان - البيان

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كشفت استبيانات استطلاع الرأي التي أجرتها هيئة النقل في عجمان، عن حصول الهيئة على نسبة 91 % من رضا شركائها في عام 2021، وتحرص الهيئة على قياس رضا شركائها بشكل دوري، بهدف تطوير الخدمات المقدمة لهم، من أجل الوصول إلى أعلى درجات الرضا، حيث عكست نتائج الاستبيان، نجاح الهيئة في تعزيز سبل التعاون، وتسهيل آلية الاتصال والتواصل الدائم مع شركائها.

وأكدت رشا خلف الشامسي المدير العام لهيئة النقل بالندب، أن هذه الدراسات واستطلاعات الرأي، تأتي ضمن خطة الهيئة للتعرف إلى مدى رضا الشركاء عن الخدمات التي تقدمها لهم، ومعرفة أوجه القصور وجوانب التميز على كافة المستويات، مشيرة إلى أن الهيئة تعمل بشكل مستمر، لتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لشركائها والمتعاملين، ما يسهم في تحقيق رؤية إمارة عجمان والرؤى الحكومية، وذلك من خلال خططها واستراتيجياتها ودورها في دعم قطاع النقل في الإمارة، بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، ما يضمن تحقيق الريادة والتميز وفق معايير الجودة في قطاع النقل.

وأشارت إلى أن الاستبيان ركز على عدة محاور، منها محور الرضا عن الهيئة، وتضمن 3 معايير: الرضا العام، ومستوى التواصل، وطبيعة العلاقة ومدى الشفافية.

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