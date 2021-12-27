«بيئة أبوظبي» تنفذ تمرين محاكاة بمشاركة ممثلي إداراتها المعنية

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظمت إدارة الطوارئ والسلامة واستمرارية الأعمال بهيئة البيئة – أبوظبي أخيراً تمرين محاكاة داخلياً بمشاركة ممثلي القطاعات والإدارات لاختبار مدى جاهزية وفعالية خطط الطوارئ الداخلية للهيئة، وذلك من خلال التنسيق بين القطاعات الداخلية ذات الصلة لقياس سرعة الاستجابة والسيطرة والتعامل مع الحالات الطارئة في الأصول التابعة للهيئة ضمن الإجراءات المتعلقة بإدارة حالات الطوارئ الداخلية.

‌ومن خلال التمرين سعت الهيئة إلى اختبار مدى جاهزية وفعالية ومرونة خطة استمرارية الأعمال المؤسسية، ومدى جاهزية وفعالية وسرعة التنسيق بين القطاعات والإدارات ذات الصلة في الهيئة للتعامل مع المخاطر المؤسسية التي من شأنها التأثير على استمرارية الأعمال، مثل الحرائق وتأثر خدمات الاتصال بالشبكة العنكبوتية، بالإضافة إلى اختبار الجاهزية للتعامل مع المخاطر البيئية.

تفعيل العمل

وهدف التمرين إلى تفعيل العمل عن بعد لتقييم كفاءة وفعالية خطة الطوارئ الداخلية وسرعة الاستجابة والسيطرة والتعامل مع الحالات الطارئة، وتقييم كفاءة وفعالية ومرونة خطة استمرارية الأعمال، وسرعة الاستجابة وتفعيل الأنشطة الحيوية في جميع مواقع ومنشآت الهيئة.

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