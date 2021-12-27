730 خدمة حكومية رقمية يقدمها تطبيق «تم» للمتعاملين في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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قال عبدالعزيز سالم الكعبي، مدير إدارة مركز خدمات المتعاملين «تم»، في هيئة أبوظبي الرقمية: إن منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تـــم» تقدم الخدمات والحلول الحكومية الرقمية ذات المستوى العالمي للمتعاملين، إضافة إلى توفير كافة سبل الدعم للجهات الحكومية في أبوظبي، لتمكينها من تقديم خدمات متكاملة، وحلول رقمية تعزز التميز والابتكار، وتدعم رؤية حكومة أبوظبي في تمكين ودعم منظومة حكومية رقمية استباقية.

مستهدفات أبوظبي

وأضاف الكعبي لـ«البيان»: استطاعت منظومة «تـــم» المساهمة في تحقيق مستهدفات حكومة أبوظبي، التي تحرص بدورها على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين والمقيمين، استرشاداً برؤية ونهج المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث يقدم تطبيق «تـــم» الذكي أكثر من 730 خدمة حكومية رقمية، ضمن قطاعات التعليم والصحة والعمل والإسكان والنقل وغيرها من القطاعات الحكومية، بما يسمح للمتعاملين إنجاز سلسلة متكاملة من المعاملات، عبر نقطة اتصال موحدة، دون الحاجة إلى زيارة مقرات الجهات الحكومية المختلفة في إمارة أبوظبي، مشيراً إلى تقديم كافة الخدمات الحكومية في أبوظبي رقمياً عبر منظومة «تم» مطلع 2022.

خدمات رقمية

وحول الجديد في خدمات «تم» قال الكعبي: أطلقت اللجنة العليا للحكومة الرقمية مؤخراً مبادرة «الخدمات الحكومية المتنقلة»، بهدف مواصلة مسيرة التحول في الإمارة، وتم تدشين «مركز خدمة تم المتنقل»، والذي يهدف إلى تقديم خدمات حكومية رقمية متكاملة وذات معايير عالمية لشريحة واسعة من المتعاملين، خصوصاً سكان المناطق البعيدة، وتعتبر جزيرة الحديريات المحطة الأولى، التي تواجد فيها مركز خدمة «تم» المتنقل لتقديم الخدمات الحكومية لمختلف شرائح المجتمع.

الخدمة من السيارة

وأشار إلى أن المركز المتنقل يضم ركناً مخصصاً لانتظار المتعاملين، وركناً لتقديم الخدمة لهم ومساعدتهم في إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر، إضافة إلى ركن خاص بالخدمة الذاتية، بما يتيح للمتعامل إنجاز سلسلة من الخدمات بطريقة مريحة وفي أسرع وقت، إلى جانب «الخدمة من السيارة» التي تقدّم للمتعاملين من أصحاب الهمم.

ولفت إلى أن مركز خدمة «تم المتنقل» جاء مكملاً لعدد من المبادرات والحلول الرقمية المبتكرة، التي تم تقديمها في وقت سابق ضمن منظومة «تم»، ولعل من أبرزها خدمة «سيارة تم»، التي تم إطلاقها ضمن مبادرة «تم تهتم»، والتي تهدف لتوفير تجربة خدمة متعاملين استثنائية لسكان ومجتمع إمارة أبوظبي، حيث تعنى مبادرة «تم تهتم» بتوفير الخدمات لكبار المواطنين وأصحاب الهمم وكبار المستثمرين، من دون الحاجة للحضور الشخصي للجهات الحكومية أو مراكز خدمة المتعاملين.

سيارة متنقلة

وتابع: تعمل خدمة «سيارة تم» على توفير الدعم والمساعدة للمتعاملين، الذين لا يمكنهم زيارة مراكز خدمة «تم» مثل أصحاب الهمم وكبار السن من المواطنين والمقيمين، ويمكنهم طلب سيارة الخدمة بالتواصل عبر الرقم 800-555 التابع لمركز اتصال حكومة أبوظبي بطريقة سهلة، وتتم الاستجابة لطلبهم بسرعة، وتتوفر السيارة لمساعدتهم على إتمام معاملاتهم في منازلهم وأماكن إقامتهم.

تبادل البيانات

وأكد أن منظومة «تم»، توفر نظام عمل شاملاً لتمكين الجهات الحكومية في أبوظبي من تبادل الوثائق والبيانات، التي تخص الأفراد والشركات رقمياً من خلال قنوات آمنة وموثوقة، أما منصة «سداد أبوظبي» فهي تشكل مثالاً آخر على مساهمات «تم» في تغيير المشهد الرقمي في الإمارة، مقدّمةً طرقاً سلسة وآمنة للدفع الرقمي لجميع الخدمات الحكومية عبر مختلف القنوات.

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