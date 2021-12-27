«أشغال الشارقة» تعلن الفائزين بالنسخة الـ 4 لجائزة التميز المؤسسي

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت دائرة الأشغال العامة بالشارقة عن الفائزين بالنسخة الـ 4 لجائزة التميز المؤسسي «ارتقِي». والتي تستهدف الوحدات التنظيمية وجميع العاملين بها، وذلك في إطار حرصها على تبني مفهوم التميز وتحفيز الموظفين على الابتكار والإبداع، كما تهدف لتحقيق بنود خطتها الاستراتيجية لاسيما هدفها التاسع الخاص بضمان تطبيق معايير الجودة والتميز المؤسسي، وتماشياً مع جهودها الحثيثة في تطبيق أفضل الممارسات في مجال العمل المؤسسي، وتعزيز ثقافة التميز بما يتواءم مع تطلعات حكومة الشارقة الرامية إلى تحقيق واتباع أرقى المعايير والممارسات المهنية.

5 فئات

وأشارت شيماء نبيل خليفة رئيس قسم الجودة والتميز إلى أن الجائزة هذا العام انقسمت إلى 5 فئات، وحملت العديد من الأهداف والقيم الإيجابية التي تحرص الدائرة على نشرها بين الموظفين، منها الحث على المبادرة والابتكار في جميع مجالات العمل ميدانياً وإدارياً، وتشجيع روح المنافسة والتميز بين جميع الأفراد داخل الدائرة، ونشر وتأكيد ثقافة الجودة والتميز، والمساهمة في توفير بيئة عمل مناسبة تساعد على التطور والتحسن المستمر، وغيرها الكثير من الأهداف، باعتباره أداة وأسلوباً من أساليب الجودة.

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