«أمان يا بـلادي» يناقـش الخدمات المقدمة لإسعاد الجمهور بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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استضاف برنامج «أمان يا بلادي»، الذي تعده إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الشارقة المقدم خالد محمد الكي، مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين ، ويقدم حلقته الملازم أول مانع النقبي، والملازم سعود بوصيم.

خدمات ذكية

وناقش ضيف الحلقة المقدم خالد الكي عدداً من الموضوعات المتعلقة بتحويل عدد من الخدمات المرورية التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة الشارقة إلى خدمات ذكية، بهدف تعزيز رضا المتعاملين وإسعادهم، مستعرضاً تطلعات مركز إسعاد المتعاملين وخططه المستقبلية لتحقيق المزيد من التميز والاستدامة.

وتحدث عبر الهاتف المقدم خالد علي آل علي، مدير مركز شرطة السيوح بشرطة الشارقة،عن الحملة التوعوية الأمنية التي أطلقتها شرطة الشارقة بالتعاون مع عدد من الإدارات الشرطية ذات الاختصاص بالقيادة، والتي استهدفت أصحاب المنشآت تحت الإنشاء.

وقال المقدم خالد آل علي إن الحملة تم تنفيذها بهدف توعية أصحاب المنشآت تحت الإنشاء بضرورة الحفاظ على ممتلكاتهم الخاصة من السرقة والعبث، وذلك من خلال عدد من التدابير والإجراءات التي تم شرحها عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة.

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