خالد آل علي.. 24 عاماً في مجال الابتكار

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

ت + ت - الحجم الطبيعي

أنجز الشاب الإماراتي والمهندس المبتكر، خالد عبدالرحمن محمد آل علي، العديد من الابتكارات والاختراعات والأبحاث والدراسات العلمية الهادفة والمتخصصة، حيث يمتلك آل علي خبرة في مجال الابتكارات تتجاوز الـ 24 عاماً.

وأكد لـ «البيان»، أن القيادة الرشيدة تبذل كل ما من شأنه أن يخدم المجتمع، ويتجلى ذلك في حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على تشجيع الابتكار، وتحفيز المؤسسات والدوائر المحلية والاتحادية، على الاجتهاد في ابتكار وسائل وطرق ومنهجيات جديدة، تلبي احتياجات المجتمع.

شغف

وقال المهندس المبتكر خالد عبد الرحمن آل علي: أمتلك شغفاً في مجال إطلاق الابتكارات، إلى جانب إعداد الأبحاث والدراسات العلمية. ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، ابتكار حول تطوير مستكشفات الفضاء، وذلك بالمشاركة مع جامعة طوكيو.

وتمثلت مشاركتي العلمية مع الفريق الطلابي في البحث الحثيث عن حلول لمشكلة البطاريات، وسرعة تخزينها، وأخذ مساحة كافية وعالية للطاقة. ويعقب ذلك، تنظيم دائرة كهربائية مناسبة لترشيد استهلاك هذه الطاقة، واستخدامها في استكشاف الكواكب والعينات.

وتمثل دوري فعلياً، في تطوير البطارية والدائرة الكهربائية الخاصة في ترشيد استهلاك الطاقة في المستكشف. وأضاف: أريد التنويه إلى أن أبرز النتائج المرجوة من هذا الابتكار، هو تخزين طاقة أكبر من الألواح الشمسية، إضافة إلى تقليل وترشيد استهلاكها في عملية تنقل المستكشف، واستخداماته في الفضاء.

متطرقاً في حديثه إلى ابتكار آخر، تمثل في تطوير النموذج الذكي والمستدام في البيوت، من خلال توفير الطاقة البديلة في غرف الطوارئ الخاصة في الفلل، وذلك في حالة انقطاع الكهرباء، حيث يتم مباشرة استخدام الطاقة البديلة، لتشغيل الأجهزة الضرورية في هذه الغرفة، إلى حين معالجة مشكلة انقطاع الكهرباء.

ولفت آل علي، إلى أن تبني دولة الإمارات لكافة الاختراعات الطموحة والمميزة، من شأنه أن يوفر فرصاً استثنائية للأجيال المستقبلية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز