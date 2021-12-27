ولي عهد الفجيرة يحضر مأدبة غداء شريف العوضي

المصدر: الفجيرة- وام

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حضر سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، يرافقه الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، مأدبة الغداء التي أقامها على شرف سموه، شريف حبيب العوضي مدير عام هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، في منزله بمنطقة «الفصيل» في الفجيرة.

حضور

حضر مأدبة الغداء، إلى جانب سموه، الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام والقوة البدنية، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، وسعادة سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد بالفجيرة، وعدد من المديرين والمسؤولين في الفجيرة.

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