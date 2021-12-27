«أكاديمية أنور قرقاش» تعقد برنامجاً تدريبياً لدبلوماسيين موريتانيين

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظمت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي مؤخراً، برنامجاً تدريبياً لمجموعة من الدبلوماسيين من الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بهدف تزويدهم بأحدث المعارف والمهارات، التي تتطلبها دبلوماسية القرن الـ 21، وكذلك تعريفهم بالنهج المميز، الذي تطبقه الدولة إزاء التعاون مع المجتمع الدولي.

وعلى مدار 4 أيام، شارك 15 دبلوماسياً موريتانياً في مجموعة من الجلسات التدريبية، ناقشت مواضيع كالتعاون الدولي، والتعامل مع الثقافات المتعددة، واتفاقية فيينا، وفن التواصل الدبلوماسي، وتجربة الدولة في مكافحة العنف والتطرف، وشارك في تقديم البرامج التدريبية باقة من أبرز الأكاديميين والدبلوماسيين من الأكاديمية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي ومركز هداية.

شراكات

وتعرف الدبلوماسيون المشاركون في البرنامج على أهمية الدور، الذي تلعبه العلاقات والشراكات الاستراتيجية الثنائية ومتعددة الأطراف في تحقيق النجاحات الدبلوماسية، وكذلك على الأساليب المتبعة في التواصل الفعال مع الثقافات المختلفة .

وفي تعليق على هذا البرنامج التدريبي، قال سلطان محمد الشامسي، مساعد الوزير لشؤون التنمية الدولية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي: ترتبط الإمارات والجمهورية الموريتانية الشقيقة بعلاقات ثنائية متميزة، ويعكس تنظيم البرنامج حرص وزارتي الخارجية في كلا البلدين على تسخير العمل الدبلوماسي الاحترافي في سبيل بناء علاقات التعاون الدولي الثنائي .

ومن جانبه، أكد برناردينو ليون، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، التزام الأكاديمية بمواصلة تطوير برامجها التعليمية والتدريبية، التي من شأنها تعزيز قدرات الدبلوماسيين الحاليين، وكذلك تخريج دبلوماسيين في المستقبل على قدر كافٍ من المعرفة والخبرة للمساهمة في إدارة ملفات الشؤون الخارجية لبلادهم.

تطوير

نفذت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية هذا العام برنامجاً تدريبياً لدبلوماسيين من دول أخرى، ناقش أسس تطوير السياسات الوطنية، كسياسة المساعدات الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والمجالات التي نجحت فيها الدولة مثل: تمكين المرأة، والبنية التحتية، والمساعدة التقنية، وغيرها من المشاريع الوطنية.

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