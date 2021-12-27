مكتوم الشريفي يلتقي متعاملي «التحريات والتحقيقات الجنائية»

المصدر: أبوظبي - البيان

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التقى اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، المتعاملين أثناء تقديمهم للخدمات الشرطية في مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بقطاع الأمن الجنائي، واستقبل معاملاتهم المتعلقة بالتقديم عَلى البلاغات، وشارك في إنجازها، والوقوف على كفاءة وفاعلية إجراءات التقديم عليها.

وتأتي الزيارة، ضمن مبادرة في الميدان الحكومية، ورافقه فيها اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي، والعميد راشد خلف الظاهري مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، ومديرو الإدارات.

واستمع إلى ملاحظات المتعاملين، والتحديات التي يواجهونها في تقديم الخدمات، بالإضافة إلى احتياجاتهم وتوقعاتهم وتطلعاتهم من شرطة أبوظبي، ومقترحاتهم حول الخدمات المقدمة لهم، ومن تلك الخدمات، فتح البلاغات الجنائية عبر منظومة المعلومات الأمنية، والتي تعتبر من أحدث البرامج على المستوى الشرطي، ومركز تواصل، والذي يتلقى شكاوى الجمهور ذات الصلة بعمليات الاحتيال الإلكتروني، والنصب الهاتفي، بالتعاون مع 4 بنوك محلية، للحد من جرائم الاحتيال، من خلال تجميد الأموال، ومعرفة المستفيدين، وتتبع الأموال والتصدي للجريمة، واستقبال بلاغات قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية، للتصدي لعمليات الاحتيال والنصب الهاتفي.

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