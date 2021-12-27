عبد الله المري: شرطة دبي تهدف إلى خلق بيئة مجتمعية آمنة

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن شرطة دبي تعد الحاضن الأكبر لمختلف الفئات الطلابية بكافة مراحلها الدراسية والعُمرية ومن كافة الجنسيات بلا استثناء، وذلك من خلال دعمها للدورات الطلابية طوال الأعوام الماضية.

منوهاً بأنه منذ الثمانينات، وشرطة دبي تقدم دورات وبرامج طلابية مختلفة ومتنوعة تهدف إلى خلق بيئة مجتمعية آمنة، وإلى تكوين أفراد قادرين على مواجهة الحياة وفق منظومات أمنية مدروسة لخلق جيل يستطيعون أن يتحدوا به الصعوبات ومُسلحاً بالعلوم والمعرفة.

مشاركة

جاء ذلك خلال حضور معاليه لحفل ختام البرنامج الشتوي الطلابي الذي نظمه مركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، تحت شعار «نتدرب لنحمي» المقام بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وبرنامج إكسبو للمدارس في الفترة من 12 لغاية 23 ديسمبر الجاري بمشاركة 573 مشاركاً.

حضر حفل الختام الذي أقيم بساحة الفرسان بإكسبو 2020 دبي، اللواء دكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، واللواء عبد الله حسين خان أهلي، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، واللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، والعميد عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إلى جانب عدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وجمع من أولياء الأمور ومن زوار إكسبو 2020 دبي.

وبعد ختام الحفل، قام معالي القائد العام لشرطة دبي، بالالتقاء بالطلبة والتحدث معهم بحضور أولياء أمورهم، داعياً إياهم للاستمرار بالانضمام لدورات شرطة دبي لما بها من فوائد متعددة، أبرزها شغل وقت فراغ الطلبة ببرامج مفيدة ومتنوعة تقيهم من مخاطر وقت الفراغ الذي كثيراً ما يكون سبباً لانحراف الطلاب، كما ويزودهم البرنامج بالعديد من العلوم الأمنية والاجتماعية والمعرفية، بالإضافة لغرس ممارسة الرياضة بنفوسهم وجعلها أسلوب حياة تقيهم من مخاطر السمنة التي تعد أحد أخطر المسببات للأمراض بالفترة الحالية.

كما ودعا أولياء الأمور إلى حث أبنائهم للتسجيل في دورات وبرامج شرطة دبي مستقبلاً، والتي تقام بشكل دوري خلال العام، لما تتضمنه من برامج متنوعة ومفيدة للطالب، أبرزها تكوين صداقات جديدة ذات أبعاد إيجابية وتمتاز بالقدرة على التفاؤل بالمستقبل وعلى سلاسة تخطي الصعاب والمحن بشكل مرن.

نجاح

أكد العميد عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن شرطة دبي تسعى لأن تنشئ جيلاً واعياً ومُثقفاً ورياضياً يستطيع أن يواجه الحياة وصعوباتها، وهو قوي ومتسلح بالعلوم المعرفية بأنواعها المختلفة، وهو ما نسعى لأن نغرسه في نفوس أبنائنا، مؤكداً بأن 573 طالباً وطالبة مشاركين ببرنامج مدته أسبوعان يعد تحدياً كبيراً نجحنا به بامتياز.

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