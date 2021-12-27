المصدر: إعداد: ماجد الدباس

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2021 إنجازات ومبادرات إماراتية نوعية.. اضغط هنا

في الوقت الذي قضى العالم عام 2021، لمواصلة الحرب على «كورونا»، وإطفاء الأزمات الناجمة عن الوباء، وغيرها من الأزمات، مر ذات العام على دولة الإمارات «عام الخمسين»، حاصدة، برعاية قيادتها الرشيدة، لإنجازات نوعية، مقدمة الإقناع والإبداع لقاطني الكرة الأرضية، بل وأوصلته للفضاء الخارجي، بعد أن وصلت الكوكب الأحمر، الذي لم تسبقها إليه أحد من دول المنطقة، الإمارات أنهت عاماً زاخراً بالأحداث المهمة والرائدة، وعينها التي لا تبصر إلا الإنجازات والمراكز الأولى، ترقب عاماً جديداً، وأعواماً قادمة مليئة بكل ما هو جميل.

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