6 أهداف جديدة في استراتيجية بيت الخير 2026-2022

المصدر: دبي – رامي عايش

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أطلقت جمعية بيت الخير في دبي أمس خطتها الاستراتيجية للأعوام 2026-2022 متضمنة ستة أهداف رئيسية.

كما أعلنت الجمعية عن تحديث هويتها المؤسسية، مراعية في ذلك معطيات المرحلة المقبلة، وتوجيهات الحكومة الرشيدة بتعزيز التكافل والتلاحم المجتمعي.

وبحسب عابدين العوضي المدير العام، فإن الأهداف الستة الجديدة هي تحسين المستوى المعيشي للأسر المتعففة وتعزيز أوقاف الجمعية وزيادة فرص الوقف المبتكر والمستدام، ومواكبة الأجندة الوطنية للارتقاء بسعادة المستفيدين، وتعزيز التكافل والتلاحم المجتمعي، وتنمية وتطوير الموارد المالية، وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، والتواصل مع كبار المتبرعين، وأخيراً تطوير قدرات الموارد البشرية والمحافظة عليها.

وقال العوضي: «تتابع جمعية «بيت الخير» مسيرتها في تعزيز عملها الخيري داخل الدولة، وبعد أن طوت خطتها الاستراتيجية للأعوام 2021–2019 بنجاح، ورغم ما واجهته الجمعية من تحديات في العامين الأخيرين، وما رافقها من مضاعفات الجائحة، التي أظهرت قدرتها على متابعة الخطط المقررة بكفاءة، فرغم ظروف الإغلاق والإجراءات الاحترازية الصارمة، مارست الجمعية دورها الخيري والإنساني، وأسهمت في دعم التضامن المجتمعي والجهود الحكومية، وحازت ثناء القيادة الرشيدة لدورها خلال الأزمة».

وأضاف: ونحن ندخل مرحلة التعافي، تجدد «بيت الخير» أهدافها الاستراتيجية وخطتها للأعوام ٢٠٢٢ – ٢٠٢٦، حيث قامت بتحديث هويتها المؤسسية لتقلع من جديد، وهي تضع في حسابها معطيات المرحلة المقبلة، وتوجيهات الحكومة الرشيدة بتعزيز التكافل والتلاحم المجتمعي، مستلهمة ما جاء في البند التاسع من وثيقة الخمسين، الذي نص على «تحقيق نمو سنوي في الأعمال الإنسانية يعادل ويواكب النمو الاقتصادي ويباركه».

تحديث الهوية

وعن تحديث الهوية المؤسسية للجمعية، قال المسؤول: «حدّثت بيت الخير عناصر هويتها المؤسسية، فأصبحت الرؤية: «التنمية المستدامة للعمل الخيري والإنساني والمجتمعي، وتقديم الخدمات الخيرية المتميزة، وفق أرقى الممارسات»، وحددت رسالتها بتعزيز التضامن والشراكات الخيرية الهادفة لإسعاد وتمكين الأسر والفئات الأكثر حاجة في المجتمع الإماراتي وتحقيق الريادة في المسؤولية المجتمعية داخل الدولة».

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