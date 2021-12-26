«اجتماعية الشارقة» تنظم «لقاء المتطوعين»

المصدر: الشارقة - وام

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نظمت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، خلال مهرجان الحمرية للطفل، «لقاء المتطوعين الثاني» تحت شعار «نحو عام جديد من التطوع». ويأتي اللقاء تزامناً مع الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التطوع.

وقالت حصة الحمادي مدير إدارة التلاحم المجتمعي: إن اللقاء يتيح الفرصة أمام المتطوعين للتعرف على بعضهم وعرض اقتراحاتهم لتحسين وجودة واستدامة العمل التطوعي في الشارقة.

وأوضحت الحمادي أن عدد المتطوعين المنضمين إلى الفرص التطوعية المطروحة من قبل الجهات والمؤسسات بإمارة الشارقة لعام 2021 بلغ 3365 متطوعاً ومتطوعة.

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