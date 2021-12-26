50% تخفيض المخالفات البيئية في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - وام

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بلغ عدد المخالفات التي حررها مفتشو راقب بدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة 7730 مخالفة بيئية من يناير الماضي وحتى 13 من ديسمبر الجاري وتم ضبطها في الشواطئ والمرافق العامة والشوارع وغيرها من الأماكن في الإمارة.

ومن جانبها أطلقت الدائرة مبادرة جديدة لخفض قيمة المخالفات البيئية التي حررتها دوريات راقب البيئية بنسبة 50% طوال شهر ديسمبر بمناسبة اليوم الوطني الـ50 للدولة.

وقال المهندس أحمد محمد الحمادي المدير العام لدائرة الخدمات العامة: إن الهدف الرئيس من مخالفات «راقب» توعية أفراد المجتمع بأهمية البيئة والحفاظ عليها وعدم تشويه المظهر الجمالي لمناطق الإمارة التي تشهد إقبالاً كبيراً على مدار العام من الأهالي والسياح.

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